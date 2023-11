Im Kreis Gotha setzen sich Ingerslebener für Erhalt ihrer Dorfschänke ein

Ingersleben. Förderverein ruft Dachziegel-Patenschaften für die Renovierung des Ingerslebener Treffpunkts ins Leben. Mitglieder werben um Sponsoren und Fördergelder.

Die denkmalgeschützte Dorfschänke von Ingersleben, 1630 errichtet, ist stark sanierungsbedürftig. Ein Großteil der 1039 Einwohner macht sich für ihren Erhalt stark – „die durchgängig geöffnetste Gaststätte Thüringens“, so Christine Niedling, Mitglied des Fördervereins Dorfzentrum. „Das macht unsere Schänke so einmalig, wir wollen sie unbedingt erhalten“, sagt die ehemalige Lehrerin mit entschlossener Stimme.

Um dieses Ziel zu verfolgen, gehen die Ingerslebener ungewöhnliche Wege und lassen dabei nichts unversucht. Gerade geht es darum, das in die Jahre gekommene marode Dach des Schänkengebäudes zu sanieren. Das ist dringend notwendig, der imposante Festsaal musste bereits wegen erheblicher Mängel gesperrt werden. Die letzte Veranstaltung fand hier 2013 statt. Die Dorfkneipe hingegen erfreut sich ununterbrochen großer Beliebtheit. An fünf Tagen in der Woche öffnet Gastwirt Steffen Böttcher seine Gaststube. Vereinsgespräche, Fußballgeplaudere, Schachrunden, dazu Bier und Bockwurst.

Was in jenem gemütlichen Beisammensein nicht sofort ins Auge fällt: die Baufälligkeit des gesamten Gebäudes. Ein angrenzender Gehweg an der Hauptstraße ist bereits mit Bauzäunen umstellt, da Dachziegel herabzufallen drohen.

Um zu sanieren, fehlt, wie so oft woanders auch, das nötige Geld. Aber Not macht bekannterweise erfinderisch. So kam der Förderverein Dorfzentrum in Ingersleben mit seinen inzwischen 60 Mitgliedern auf die besondere Idee, Dachziegel-Patenschaften anzubieten. Denn oberste Priorität sei es, so der Förderverein, die Schänke im Dorf zu erhalten und komplett wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Eine Idee zum Weg dorthin: Jeder kann sich seit dem 6. September 2023 in Form der Dachziegel-Patenschaft am Erhalt der Schänke beteiligen. Mit dem Kauf eines Dachziegels für zehn Euro kann also jeder einen besonderen Beitrag zur Renovierung und Pflege der Schänke beitragen.

Reparatur mit 250.000 Euro veranschlagt

Obendrauf bekommt, wer das möchte, seinen Namen in Stein gemeißelt und somit im gekauften Dachziegel verewigt. Geschätzte Kosten allein für das Dach: rund 250.000 Euro. Die Dachziegel-Patenschaft ist aber nicht das einzige Projekt. Vereinschef Jens Gebhardt: „Unser Gastwirt hatte die Idee, eine Altmetallsammlung durchzuführen. So haben wir im Pfarrhof über’s Wochenende einen Container aufgestellt und Schrott gesammelt.“ Dreimal habe es die Aktion bereits gegeben und sei inzwischen fester Bestandteil im Ort. Der Erlös aus dem Verkauf beim Schrotthandel fließt direkt in die Reparaturkosten der Schänken-Sanierung. Bis die abgeschlossen ist, müssen noch viele Ziegel verkauft und reichlich Schrott eingesammelt werden. Ein Lichtblick: Es haben sich bereits Sponsoren gefunden und Fördergelder stehen in Aussicht.

Die Dachziegel-Patenschaften können beim Förderverein erworben werden. Gebhardt: „Wir stellen jedem Paten ein Zertifikat aus und laden jeden Einzelnen, der uns unterstützt, zur Einweihung ein.“