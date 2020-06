Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Laternenschein durch Gotha

Aufgrund hoher Nachfrage erweitert die Kultourstadt-Gesellschaft ihr Angebot an Erlebnisrundgängen. Zu den bereits gemeldeten Terminen kommen drei Führungen hinzu.

Neu sind der Rundgang am Freitag, 5. Juni, 15 Uhr, „Schlumpern und Schnabulieren“ ab der Tourist-Information, die Führung durch die Gartenstadtsiedlung am Schmalen Rain am Sonntag, 7. Juni, 14 Uhr, ab Pavillon in der Friedrich-Ebert-Straße sowie „Gothas Dichter und Denker“ am Mittwoch, 17. Juni, 17 Uhr, ab Tourist-Information. Anstelle einer Tour mit „Magd Marie“ wird am Freitag, 19. Juni, 21 Uhr, die „Abendliche Laternenführung“ ab der Tourist-Information stattfinden.

Trotz Einschränkungen zeigten die Gäste viel Verständnis, freut sich Maria Meißner von der Tourist-Information. „Die Leute sind sehr diszipliniert und halten sich an die Regelungen“, sagt sie.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, so dass Tickets in der Tourist-Information gekauft oder bestellt werden müssen unter Telefon: 03621/510450 und tourist-info@gotha-adelt.de.