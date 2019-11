Im Nessetal wird weiter gebaut und saniert

Eines der ersten gemeinsamen Bauprojekte der am 1. Januar 2019 neu entstandenen Gemeinde Nessetal hat seine erste Bewährungsprobe bestanden. Die „Wehd“, eine Art Regenrückhaltebecken, in dem einst auch Pferdefuhrwerke gewaschen wurden, ist saniert und hatte mit dem mäßigen Regenfall der vergangenen Wochen keine Probleme. Anfang Oktober wurde die Neugestaltung gefeiert. Die Wehd hat nun wieder eine neue Mauer zu den aufsteigenden Feldern hin, ist vertieft, um mehr Wasser (rund 300 Kubikmeter) fassen zu können und mit einem festen Zaun aus Eisengitter umgeben. Wer den Nessetal-Radweg durch Bufleben fährt, kommt dort vorbei. Auf der gegenüberliegenden Seite wurde zwei Sitzbänke und ein dekorativer Naturstein-Haufen aufgestellt. Gras ist gesät und ein Abfallbehälter aufgestellt. Gemeindearbeiter würden sich auch darum kümmern, dass er gelehrt wird, versichert Ortschaftsbürgermeister Heiko Stipek (parteilos).

Nur mit der Gründung der Landgemeinde Nessetal aus den Orten der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft „Mittleres Nessetal“ (ohne Sonneborn) war es überhaupt möglich, die Sanierung und Neugestaltung der Wehd anzugehen. Sie sei, so Stipek, der Schlussstein eines rund zehnjährigen Engagements in Bufleben, mit im Rahmen der Dorferneuerung eingeworbener Fördermittel die Lebensbedingungen im Dorf zu verbessern. Der Kindergarten bekam einen neuen Sanitärtrakt, Feuerwehrgerätehaus, Spielplätze in allen drei Ortsteilen (Hausen und Pfullendorf müssen dazugezählt werden), der Friedhof und der Neubau des Bürgerhauses zählen dazu. Doch nun ist für Bufleben das Programm abgearbeitet. Nur die Wehd fehlte noch und war in schlechtem Zustand. Im Mai 2018 war sie sogar übergelaufen, verschmutztes Regenwasser drang in Höfe ein. Die Neugestaltung der Wehd kostete rund 134.700 Euro, die von der Gemeinde Nessetal allein aufgebracht wurden.

Wenige Kilometer nördlich in Hausen ist die „Alte Schule“, heute untergliedert in ein ebenfalls denkmalgeschütztes Privathaus und den Gemeinschafts- und Schulungsraum des Heimat- und Feuerwehrvereins. Das Gebäude des Raumes bekam ein neues Dach und denkmalgerechte neue Fenster. Der Parkett-Fußboden wurde professionell erneuert. Ein harter Kern der Vereinsmitglieder strich die Fassade neu. Die Firmen Maxit aus Krölpa und Wego aus Erfurt, Geschäftspartner im Bau für Bürgermeister Stipek, sponserten Material.

Denise Hafermann vor dem saniertem Vereinsraum in Hausen Gemeinde Nessetal Foto: Peter Riecke

Die Verschönerung des Außengeländes sei der nächste Schritt, versichert Vereinsvorsitzende Denise Hafermann. Lottomittel seien für diesen Zweck von Innenminister Georg Maier zugesagt, erinnert sich auch Stipek. Der Raum kann auch privat von Hausener Einwohnern gemietet werden. Ein ferneres Ziel des Vereines ist, die alte Bockwindmühle, die auf dem Feld zwischen Bufleben und Hausen steht, wieder aufleben zu lassen.

Auch in Haina, am östlichen Ende der sich über gut 20 Kilometer in Norden des Landkreises Gotha erstreckenden Gemeinde Nessetal, sind Baugerüste aufgestellt. Der Kindergarten „Burgspatzen“ hat ein neues Dach bekommen. Dafür sind wir sehr dankbar, sagt Kindergarten-Leiterin Susanne Möller. Jetzt hofft sie, dass auch die Sanierung der Fassade in den nächsten Monaten möglich ist. 617.000 Euro wurden in Ballstädt für die Sanierung des Bürgersaals ausgegeben. Zwar wurde das Projekt noch vor der Vereinigung zur Landgemeinde in Angriff genommen, aber jetzt erst abgerechnet. Nun gilt es, viel Leben in den schönen neuen Saal zu bringen, bestätigt Bürgermeisterin Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler). Eine ersten Beitrag dazu will Uwe Schmähling leisten. Er hat für den 23. November 20 Uhr einen „Rock der Generationen“ vorbereitet. Dort werden „Carry on“, „The Polars“ und die Schülerband „Update“ auftreten.