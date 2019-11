Im Reich der 1300 Kaffeekannen

Aus jeder Ecke schauen sie den Besucher an, als ob sie sagen wollten: „Hier bist du in meinem Reich angekommen.“ 1300 Kaffeekannen unterschiedlichster Herkunft hat Café-Inhaberin Brigitte Fanselau zusammengetragen. Vielfach werden diese Stücke durch passende Milchkännchen und Zuckerdosen ergänzt. Und so lässt es sich in dieser Atmosphäre wunderbar entspannen und genießen.

Frühstück gibt es in der Woche von Montag bis Freitag. Gewählt werden kann dabei zwischen einem kleinen Frühstück, süß oder herzhaft, oder einer großen Variante, bestehend aus einem Pott Kaffee mit zwei entsprechend belegten Brötchen. Kleine warme Speisen wie Toast Hawaii, Ragout fin oder Wiener Würstchen gibt es immer, das Gleiche gilt für die täglich frische Kuchenauswahl, bei der kein Wunsch offen bleibt. Im Zentrum des Angebotes stehen Eisspezialitäten. Für sie zeichnet Bernhard Kurzer verantwortlich, er produziert die Eissorten und auf Vorbestellung – auch für zu Hause – individuell gestaltete Eistorten. Auch an Sojaeis und veganes Eis sowie an Diät-Eis hat er gedacht. Eingebettet in die Reihe schön renovierter Häuser zeigt sich das Café Kanne am Gothaer Buttermarkt. Foto: Horst Gröner Die Eisbecher sind in verschiedene Gruppen eingeordnet. Zu den Eisspezialitäten mit Alkohol zählen der Eierliköreisbecher, der Schwarzwaldbecher oder der Bailey’s-Becher. Süß und nussig wird es mit dem Walnussbecher, dem Krokantbecher oder dem Nuss-Traum. In der Kategorie „Fitness-Becher“ ist schon an den jeweiligen Bezeichnungen wie Joghurt-Waldbeer-Becher oder Joghurt-Bananen-Becher erkennbar, worin der „Fitmacher“ besteht. Mehrere Diät-Becher sind in der Karte ebenfalls zu finden. Zu den Eisspezialitäten mit Frucht und ohne Alkohol zählen der Mandarinenbecher, Pfirsich-Melba oder auch ein schlichter Früchte-Becher. Unter den Spezialitäten sind insbesondere das Pizza-Eis und der Spiegelei-Eisbecher hervorzuheben. Auch die Ostalgie wird gepflegt, hierzu zählen neben anderem ein Zitronen-Becher oder auch ein Schweden-Becher, den Grütze-Becher nicht zu vergessen. Wer schließlich einmal sehr ausgiebig Eis schlemmen möchte, der kann auch unter vier Sorten Maxi-Eisbechern wählen. „Eis und heiß“ leitet zu den Getränken über, denn unter diesem Motto wird Eis einerseits mit heißen Beeren, andererseits mit Espresso oder heißer Schokolade kombiniert. Vielfältig zeigt sich dann tatsächlich die weitere Getränkeauswahl mit Heißgetränken auf der Basis von Kaffee und Kakao, aber auch mit vielen Teesorten, dazu heiße Zitrone, Glühwein und Grog, mit einem Irish Coffee als Krönung des Ganzen. Die Kaltgetränke werden von den üblichen Getränken und Säften angeführt. Als Besonderheiten sind Erfrischungsgetränke wie Eisschokolade, Joghurt-Shake mit Eis oder Früchten oder eine Eis-Orange zu finden. Auch Sekt mit Zitroneneis als Eis-Flip gibt es für Genießer. Bier vom Fass oder aus der Flasche, Rot- und Weißwein lieblich oder trocken, als ganze Flasche oder im Schoppenglas, auch das gehört selbstverständlich zu der Getränkeliste im Café Kanne wie dann schließlich noch eine ganze Reihe von Spirituosen. Im „Reich der Kaffeekannen“ sind Eisliebhaber sicherlich im Vorteil, aber auch alle anderen Gäste können sich von dem reichhaltigen Angebot verwöhnen lassen.