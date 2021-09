Im Schwimmbad randaliert - Bei Fahrt Rad verloren - Vorderrad bei Unfall abgerissen

Gotha. Das sind die Vorfälle der Polizei für den Kreis Gotha.

Im Schwimmbad randaliert

In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter im Schwimmbad von Wölfis ein Fenster aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. In den Räumen brachen sie mehrere Türen und Schränke auf. Ob die Täter Beute machen konnten, ist bisher nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Die Polizei Gotha bittet um sachdienliche Hinweise, welche zur Aufklärung des Einbruchs dienen können. Az 0222898

Gegen Bäume und Pfosten gefahren und Vorderrad abgerissen

Ein 25-jähriger Mercedesfahrer aus Weimar kam am frühen Sonntagmorgen mit seinem Transporter unmittelbar nach dem Abzweig Sundhausen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann war zwischen Gotha und Waltershausen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er beschädigte zwei Bäume, einen Leitpfosten und erheblich seinen Transporter. Die Beamten stellten fest, dass bei dem Unfall am Transporter das rechte Vorderrad abgerissen wurde. Bei dem Fahrer stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab 1,07 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während Fahrt auf B247 Rad verloren

Noch Glück hatte ein VW-Fahrer am Freitag gegen 13 Uhr auf der B247 zwischen Ohrdruf und Schwabhausen. In voller Fahrt löste sich plötzlich das linke Vorderrad und rollte in den Gegenverkehr. Hier kollidierte es mit einem Toyota und einem Lkw. Der VW-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Hoher Schaden nach Unfall

Ein 50-jähriger Wiesbadener verursachte Freitagnachmittag gegen 15 Uhr einen Verkehrsunfall in Gotha, bei welchem ein Gesamtschaden von circa 14.000 Euro entstand. Er fuhr in einer Fahrzeugkolonne auf der Krusewitzstraße in Gotha in Richtung Waltershäuser Straße. Als sich die Kolonne in Höhe der Leinastraße befand, kam den Fahrzeugen ein Rettungswagen mit Blaulicht entgegen. Der 50-jährige VW-Fahrer bemerkte das Bremsen der Fahrzeuge vor ihm zu spät und fuhr auf den Hyundai einer 34-jährigen Frau aus Weimar auf. Der VW musste abgeschleppt werden. Von den Insassen wurde keiner verletzt.

Wieder "falsche Polizisten" am Telefon

Samstagabend kam es mehrfach zu sogenannten Telefontrickanrufen, in welchem Unbekannte bei den Anrufern persönliche und wirtschaftliche Gegebenheiten erfragten. Danach brachen die Telefonate der falschen Polizeibeamten abrupt ab. Die Polizei Gotha weist erneut und eindringlich darauf hin, weder Daten über die eigene finanzielle Situation noch Angaben zur Lebenssituation preiszugeben.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Sechs Motorradfahrer in Thüringen bei Unfällen verletzt

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gotha.