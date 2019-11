Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Walzertakt ins Glück

An einem Abend im Mai 1953 haben Hertha und Kurt Bessert in der Stadthalle Gotha das erste Mal miteinander getanzt. „Es war ein Walzer“, erinnert sich Hertha, die damals noch Müller hieß. Für die beiden wurde es der Tanz des Lebens. Denn eineinhalb Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort. Jetzt begehen Hertha (85) und Kurt Bessert (86) ihre eiserne Hochzeit.

So verrückt es klingen mag, eigentlich hatte sie der Zweite Weltkrieg zusammengeführt. Kurt Bessert ist in Lodz im heutigen Polen aufgewachsen. Als Nachkriegsflüchtling kam er 1947 mit der Familie nach Gotha. In der Hansenstraße fanden sie ein erstes Zuhause. Gotha wurde für Kurt Bessert zur Heimat.

Seine spätere Ehefrau Hertha ist ein Kind der Stadt. „Meine Mutter war Friseuse.“ Also lernte sie auch das Handwerk. „Eigentlich wollte ich Schneiderin werden.“ Aber nach Wünschen ging es in den Nachkriegsjahren nicht, sondern danach, was möglich war. Später wechselte sie zur Optima.

Regelmäßig schwofen gehen

Durch seinen Bruder habe Kurt in der ehemaligen Gothaer Waggonfabrik eine Anstellung bekommen. Er lernte dort Möbeltischler. Später kümmerte er sich um Plaste- und Elaste-Verarbeitung – bis zur Wende, als er in den Vorruhestand gehen musste.

Bei aller Arbeit gingen Besserts am Wochenende dennoch zum Schwof. Nicht nur in der Stadthalle, auch in der Gothaer Innenstadt habe es zu DDR-Zeiten gemütliche Lokalitäten gegeben, wo man das Tanzbein schwingen konnte. Davon schwärmen sie heute noch. Als Kurt in jungen Jahren mit seiner Schwägerin das erste Mal zum Tanz ging und sich unsicher auf dem Parkett fühlte, habe er sich gesagt: „Ich geh erstmal zur Tanzschule.“ Das zahlte sich aus, wie 65 glückliche Ehejahre zeigen.

„Ich habe einen tüchtigen Mann bekommen“, freut sich Hertha Bessert heute. Mit handwerklichem Geschick rettete ihr Mann das Haus ihrer Großeltern, in dem sie seit Jahrzehnten leben, vor dem Verfall. Den Eheleuten Bessert wurden eine Tochter und zwei Söhne geschenkt. Heute zählen drei Enkel und ein Urenkel zum Kreis ihrer Nachkommen.