Imker im Landkreis Gotha müssen ihre Bienen behandeln

Imker und Bienenhalter im Gebiet des Landkreises Gotha sind auch im Jahr 2023 verpflichtet, ihre Bestände mit Medikamenten gegen die Varroamilben zu behandeln. Grundlage dafür ist die Allgemeinverfügung des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz, darauf weist das Landratsamt Gotha hin. Zur Behandlung zugelassene Tierarzneimittel können über das Veterinäramt bei der Thüringer Tierseuchenkasse bestellt werden, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Nicht in Vereinen organisierte Imker können ihre Bestellung direkt beim Veterinäramt aufgeben. In beiden Fällen ist unbedingt die Tierseuchenkassen-Nummer des Bienenhalters anzugeben. Die Bestellungen müssen bis zum 28. April im Veterinäramt vorliegen. Die Behandlung ist spätestens am 30. Juli dieses Jahres als Sommerbehandlung und im August/September als Nachsommerbehandlung zu beginnen und in der brutfreien Zeit als Winterbehandlung fortzuführen.

Insbesondere die zahlreichen Neulinge unter den Imkern und Imkerinnen werden auf diese Pflichten und Möglichkeiten hingewiesen. Aktuell sind im Landkreis Gotha 220 Bienenhalter und Bienenhalterinnen mit rund 1600 Völkern erfasst.