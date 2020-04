Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Immer Abstand wahren

Die Frühlingssonne lockt - trotz Corona-Krise - ins Freie oder verleitet einen dazu endlich mit dem Frühjahrsputz in Haus und Garten zu beginnen. Zeit hat man ja zur Genüge. Nun bei mir ist das Frühjahr auch mit dem obligatorischen Wechsel der Räder beim Fahrzeug verbunden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Den Termin hatte ich schon vor längerer Zeit ausgemacht. Eigentlich hätte ich ihn auch verschieben können, doch leider stand neben der Jahresinspektion auch die Haupt- und Abgasuntersuchung auf dem Plan. Also blieb mir nichts anderes übrig.

Schon beim Eintreten wurde ich auf Hygienemaßnahmen aufmerksam gemacht. Also Hände desinfizieren und Abstand wahren. Das klappte vorbildlich, weil gegenwärtig auch nicht mehr so viel Kundschaft die Autohäuser aufsucht – es sei denn es ist eine notwendige Reparatur oder Untersuchung nötig.

Die Meister agieren umsichtig, desinfizieren Lenkrad und Autoschlüssel. Das wird sogar bei jedem Mietwagen so gehandhabt. Das Werkstattpersonal ist mit Mundschutz und Handschuhen unterwegs, auch hier gilt immer Abstand wahren.

Ich wünschte mir in anderen Bereichen auch so eine Vorsicht. Wenn ich da an manche Supermärkte denke, endlose Schlangen an den Kassen und das trotz aufgemalten Linien. Da könnte einiges noch besser werden.