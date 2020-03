Immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt

Immer mehr Städte und Gemeinden auch im Landkreis Gotha reagieren auf die Ausbreitung des Coronavirus und die Allgemeinverfügung, die ab 15. März gilt. Demnach sind ab Sonntag aus Infektionsschutzgründen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern im Landkreis Gotha untersagt (wir berichteten am Freitag).

„Wir sagen alle Veranstaltungen bis Mitte April ab. Das reicht von Einwohnerversammlungen über Tanzabende bis zum Gewerbestammtisch“, erklärt David Ortmann (SPD), Bürgermeister von Bad Tabarz. Für einige Gastspiele werde versucht, Ersatztermine zu vereinbaren, wie für den Bergsteiger Thomas Huber und Schauspieler Herbert Köfer.

„Wir wollen eine einheitliche Linie fahren und machen Veranstaltungsfasten“, so Ortmann. „Aber wir freuen uns auf einen hoffentlich unterhaltsamen Sommer.“ Der Schutz der Bevölkerung sei jetzt das Wichtigste. Der Tabarzer Sportverein habe seine Sportlergala am 27. März deshalb ebenfalls gecancelt.

Auch die Stadt Waltershausen zieht die Reißleine. „Sind es unsere Veranstaltungen, fallen sie ab sofort aus, oder wir versuchen, wo es sinnvoll erscheint, sie zu verschieben. Anderen Veranstaltern empfehlen wir die gleiche Vorgehensweise“, sagt Michael Brychcy (CDU), der Bürgermeister. Abgesagt worden sind ein für diesen Samstag geplantes Ringerturnier in der Sporthalle Waltershausen sowie am Sonntag „Eis in Flammen“ im Gleisdreieck.

Verschoben werden soll eine Versammlung der Waltershäuser Feuerwehren, die eigentlich am 3. April einen neuen Stadtbrandmeister wählen wollten. „Das können wir auch später machen.“ Es sei wichtig, jetzt zu verzichten und solidarisch zu sein, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. „Wir haben auch Anfragen von Leuten, die Räume der Stadt für private Familienfeiern gemietet haben, ob ihre Feste noch stattfinden können. Das müssen die Menschen jedoch selbst entscheiden“, sagt der Bürgermeister.

In Ohrdruf wird die nächste Vorlesung der Seniorenakademie am 28. März gestrichen. Die dritte Ausbildungs- und Stellenbörse, die am 20. März in der Goldberghalle stattfinden sollte, fällt ebenfalls aus. „Was aus den Bach-Tagen wird, wissen wir noch nicht. Da wollen wir uns erst mit unserem Veranstaltungspartner, der Kirchgemeinde, abstimmen“, erklärt Stefan Schambach (SPD), der Ohrdrufer Bürgermeister.

Die Kultourstadt Gotha, die das Kulturhaus, die Stadthalle, das Kunstforum, die Tourist-Information, den Gotha-adelt-Laden und den Tierpark betreibt, wägt laut Geschäftsführer Christoph Gösel genau ab, was möglich ist. „Fest steht: die Serenade im April, die Ferienspiele und die Ostereiersuche im Gothaer Tierpark werden nicht stattfinden“, so Gösel. „Im Kunstforum wollen wir versuchen, die Kieling-Ausstellung zu verlängern.“ Die Veranstalter, die sich in den Häusern eingemietet haben, hat die Kultourstadt über die derzeit geltenden Regelungen informiert.

Stadtführungen und Kasemattenrundgänge gehen zunächst weiter. Ob das Gothardusfest Anfang Mai gefeiert werden kann, soll endgültig Anfang April entschieden werden. Christoph Gösel: „Wir versuchen, auf unserer Internetseite www.gotha-adelt.de möglichst aktuell über die Veranstaltungssituation zu informieren.“