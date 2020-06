Immer wieder laute Knallgeräusche in Gotha: Das ist bekannt

Zeugen meldeten der Polizei in Gotha, dass es am Montag, 22. Juni gegen 22.30 Uhr erneut, wie vermehrt in der letzten Zeit, zu einem lauten Knallgeräusch kam. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde laut Polizei „ein Selbstlaborat aus Pappe und unbekanntem Sprengmittel“ detoniert.

Der Gegenstand wurde in der Leinfelder Straße am Volksparkstadium gefunden. Personen oder Gegenstände kamen nicht zu Schaden. Die Polizei Gotha sucht weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0142023/2020 entgegengenommen.

