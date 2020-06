Immunsystem stärken in Tambach-Dietharz

Wie man das Immunsystem stärken kann, zeigen am Mittwoch, 24. Juni, Mitglieder des Fördervereins für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität in Tambach-Dietharz. Unter Anleitung von Simone Jankow werden von 10 bis 12 Uhr Vitalmessungen durchgeführt. Dazu wird in den Räumen der Hauptstraße 84 die Body-Scan-Technologie angewendet. Bei der Messung werden fehlende Vitalstoffe ermittelt, die für ein stabiles Immunsystem notwendig sind.

Anmeldung unter Tel.: 0172/5360687