Impfkampagne der Diakonie startet in Tambach-Dietharz mit 120 Dosen

Tambach-Dietharz Die ersten Impfdosen gegen Corona werden seit Montagmorgen in Pflegeeinrichtungen in Tambach-Dietharz eingesetzt.

Ein Fahrzeug vom Katastrophenschutz des Landkreises und ein Notarzt-Wagen stehen im Luftkurort vor dem Diakonischen Zentrum Spittergrund. Kein Notfall ist der Anlass, sondern der Start der Impfkampagne gegen Covid19 in den Pflegeeinrichtungen der Diakonie im Landkreis Gotha. 120 Impfdosen werden am Montag, sagt Thomas Gurski, Vorstandsvorsitzender des Unternehmensverbundes der Diakonie. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Sie genügen, 40 Heimbewohnern, die die Impfung wollen, 12 Mietern des altersgerechten Wohnens im selben Gebäudekomplex in der Spitterstraße 36, dem Personal des Hauses, Besuchern der Tagespflege dort, dem Impfteam selbst sowie Vorständen und Geschäftsführern der Diakonie die erste Dosis zu verabreichen. Die Entscheidung zum Impfen sei freiwillig, es werde kein Druck ausgeübt, versichert Anne-Juliane Pogander, Geschäftsführerin der Diakoniewerk Gotha gGmbH.

Ursprünglich, so Gurski, sollte bereits zwischen den Feiertagen geimpft werden. Doch es seien viele Formalien vorher zu erledigen gewesen. So ist es nun der 18. Januar, an dem das Team von insgesamt sechs Mitarbeitern einschließlich Claudia Tyss, Allgemeinmedizinerin im Luftkurort, die Impfungen absolviert. Neun Stunden werde man benötigen, so die Schätzung.