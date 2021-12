Beim Impfen ohne Termin im August in der Stadthalle gab es lange Warteschlangen. In der letzten Dezemberwoche wird dort wieder außer der Reihe geimpft.

Impfmarathon zwischen den Jahren in Gotha

Gotha. Kreisbehörde Gotha und Kassenärztliche Vereinigung wollen einer Überlastung der Kliniken und Infrastruktur vorbeugen

Landratsamt und Kassenärztliche Vereinigung bereiten einen Impfmarathon vor. Zwischen Weihnachten und Neujahr soll geimpft werden, was das Zeug hält. Das außer der Reihe in der Stadthalle Gotha, etwa 400 Dosen täglich, ohne Voranmeldung, aber ausschließlich für Personen mit Wohnsitz im Landkreis Gotha. Das werde auch am Einlass kontrolliert.

Gleichzeitig laufe der Betrieb in der Impfstelle Kastanienallee weiter, sagt Landrat Onno Eckert (SPD). Dort werden jetzt schon täglich um die 250 Impfungen gegeben.

Mit Sorge verfolge die Kreisbehörde das Ausbreiten der Omikron-Variante und Vorhersagen des Expertenrats der Bundesregierung. Es sei sicher, dass diese Covid-19-Mutation in den Kreis Gotha kommen werde. Dann mit deutlich höherer Ansteckung, exponentiellem Wachstum und flächiger Ausdehnung. Das sei nur eine Frage der Zeit, ist Eckert überzeugt.

Bislang sei im Kreis Gotha ein Omikron-Fall aufgetreten. Glücklicherweise sei die infizierte Person gleich nach Einreise erkannt worden.

Eckert befürchtet angesichts von Verdopplungszeiten der Infektionszahlen von zwei bis vier Tagen statt von zwei Wochen eine Überlastung der Kliniken und kritische Infrastruktur. „Uns steht ein Januar und Februar bevor, der in seinen Ausmaßen alles Bisherige um Längen übertreffen wird. Was wir bisher hatten, könnte in Anbetracht von Omikron Kindergeburtstag gewesen sein.“ Um das abzumildern, bleibe nur das Impfen.

Um langes Anstehen zu vermeiden, sollen beim Impfmarathon je nach Angebot an dem Tag Coupons an Wartenden verteilt werden.

Impfangebote in der Gothaer Stadthalle: Montag, 27. Dezember, 12 - 17 Uhr, Dienstag, 28. Dezember, 9 - 14 Uhr, Mittwoch, 29. Dezember, 12 - 17 Uhr, Donnerstag, 30. Dezember, 9 - 14 Uhr. Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Geimpft wird voraussichtlich mit Biontech sowie Johnson&Johnson (Erst- und Zweitimmunisierung in einer Dosis). Ausweis oder die Krankenversichertenkarte sowie Impfpass oder Genesenennachweis mitbringenwww.landkreis-gotha.de