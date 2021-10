Ferienkinder können in Bad Tabarz Huskies kennenlernen (Symbolbild).

In Bad Tabarz mit Huskies auf Tuchfühlung

Bad Tabarz. Ein Ferienprogramm im Freien gibt es in Bad Tabarz. Interessierte müssen sich anmelden.

Ferienaktivitäten im Freien werden diese und nächste Woche in Bad Tabarz angeboten. Auf Tuchfühlung mit Hunden gehen können Teilnehmende des Husky-Abenteuers. Jeweils am Mittwoch, 27. Oktober und 3. November, wird um 15 Uhr ein zweistündiges Kennenlernen mit den Vierbeinern angeboten. Besucherinnen und Besucher erleben dabei auch, wie die Tiere gefüttert werden. Interessierte sollte outdoor-taugliche Kleidung tragen und sich in der Touristinformation anmelden unter Telefon: 036259/5600.

Eine Märchen- und Sagenwanderung durch den Lauchagrund unternimmt Wanderführer Olaf Blechschmidt mit Ferienkindern. Treffpunkt ist freitags, am 29. Oktober und 5. November, 9 Uhr, an der Touristinformation in Bad Tabarz. Die Wanderung dauert drei Stunden.