In der Gothaer Stadtbibliothek mit Robotern tanzen und Trickfilme drehen

Gotha. Robothek der Stadtbibliothek Gotha bietet in Sommerferien Kindern und Jugendlichen interessante Workshops an.

Die Robothek und das Schülerforschungszentrum in der Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ Gotha bieten in den Sommerferien kreative Workshops an. Kinder und Jugendliche können beim Robo-Dance-Lab Roboter zum Tanzen bringen, am 3D-Drucker eigene 3D-Modelle erstellen und ausdrucken, Lego-Roboter bauen und programmieren, einen eigenen Trickfilm drehen und vieles mehr, teilt Bibliothek-Leiterin Nicole Strohrmann mit. Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung unter robothek@gotha.de ist erforderlich.

Donnerstag, 21. Juli, 13 bis 15 Uhr: Switch-Nachmittag (ab 6 Jahren ohne Anmeldung)Dienstag/ Mittwoch, 1./ 2. August, 10 bis 14 Uhr: Entdecke die Welt der Roboter: Roboterarme programmieren wie ein Profi (ab 13 Jahren)Dienstag/ Mittwoch, 8./9. August, 10 bis 14 Uhr: 3D-Druck trifft Friedenstein Wunderkammer (ab 12 Jahren)Montag, 14. August, 10 bis 13 Uhr: MINT-Exkursion im Park (ab 10 Jahren)Dienstag, 15. August, 10 bis 12.30 Uhr: Schnupperworkshop: bauen und programmieren mit Lego (ab 10 Jahren)Donnerstag, 17. August, 10 bis 16 Uhr: Trickfilm-Workshop (ab 10 Jahren)weitere Infos: www.gotha.de/buergerservice/stadtbibliothek/robothek/