In Gotha gibt es wieder Tickets in den Bahnen

Fahrgäste der Thüringer Wald- und Straßenbahn (TWSB) können ab 1. Mai wieder in den Fahrzeugen Tickets erwerben. Wie die Geschäftsleitung der TWSB in Gotha mitteilt, steht wieder das volle Fahrscheinsortiment zur Verfügung. Es werde jedoch nur an Fahrgäste mit entsprechendem Mund- und Nasenschutz verkauft. Während der Fahrt und beim Einsteigen sei die Abstandspflicht einzuhalten. Zudem finden Fahrscheinkontrollen statt.