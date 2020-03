Zur Kreismitgliederversammlung der Partei Die Linke in Gotha sprach Heike Werner, die stellvertretende Landesvorsitzende der Partei, auch über die Verhandlungen zu einer Regierungsbildung in Thüringen, rechts Sascha Bilay, Landtagsabgeordneter.

Gotha. Sascha Bilay (Die Linke) informiert am 9. März in der Geschäftsstelle der Linken in Gotha über die aktuelle Situation im Thüringer Landtag.

In Gotha Neuigkeiten aus dem Landtag erfahren

Thüringen hat wieder einen Ministerpräsidenten und somit eine legitimierte Regierung. Nach vier Wochen Stillstand können nun endlich wieder Entscheidungen für Thüringen getroffen werden. Doch gibt es immer noch Fragen: Wie geht es weiter mit einer Minderheitsregierung? Was will man in dem zunächst einen Regierungsjahr bewegen, und was werden die ersten Entscheidungen im Thüringer Landtag sein? Wird der Stabilitätspakt mit der CDU halten und wie geht man mit der FDP um?

Der Landtagsabgeordnete Sascha Bilay aus der Fraktion Die Linke will in der Reihe „Neues aus dem Landtag“ versuchen, Antworten zu geben. Am Montag, 9. März, lädt er dazu um 15 Uhr in die Linken-Geschäftsstelle in der Blumenbachstraße 5 in Gotha ein.