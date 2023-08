In Gotha-Ost wird eine Straßendecke erneuert

Gotha. Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Ab Freitag wird die Oskar-Gründler-Straße in Gotha saniert. Über diese Straßen wird umgeleitet.

Die Oskar-Gründler-Straße in Gotha wird ab Ende der Woche saniert. Von Freitag, 11. August, bis voraussichtlich zum 25. August sollen die Arbeiten an der Straßenoberfläche andauern, wie die Stadt mitteilt. In dieser Zeit wird ein Einbahnstraßensystem ab Adolf-Schmidt-Straße in Fahrtrichtung Gleichenstraße eingerichtet. Die Umleitung in Richtung Kindleber Straße erfolgt über die Gallettistraße, Franckestraße und Adolf-Schmidt-Straße. Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.