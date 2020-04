Gotha. Die Beamten waren gerade in der Moßlerstraße im Einsatz, als Unbekannte den Dienstwagen beschmierten.

In Gotha Polizeiauto besprüht

Polizeibeamte waren am Dienstag zu einem Wohnblock in der Moßlerstraße ausgerückt, um dort drei Kellereinbrüche, die zwischen Montag und Dienstag geschehen sein mussten und glücklicherweise fehlschlugen, aufzunehmen. In der Zeit machten sich Unbekannte einen Spaß daraus, das draußen geparkte Polizeiauto beidseitig mit grauer Farbe zu besprühen.

Den Sachschaden könne die Polizei derzeit noch nicht beziffern. Die Tat geschah zwischen 21 und 21.30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei Gotha in beiden Fällen unter der Telefonnummer: 03621/781124 entgegen.

