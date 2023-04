In Gotha sorgen Baukräne für Behinderungen

Gotha. Wegen Auf- bzw. Abbauarbeiten von Baukränen kommt es zu Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr. Betroffen sind die 18.-März-Straße sowie die Augustinerstraße.

Ein Kran soll am Mittwoch, dem 3. Mai, von 8 bis voraussichtlich 16 Uhr in der 18.-März-Straße gestellt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist der Bereich zwischen Robert-Blum-Straße und Feuerbachstraße betroffen. Die Straße ist halbseitig gesperrt.

Voraussichtlich am Donnerstag, den 27. April, soll in der Zeit von 7 bis 17 Uhr der Abbau eines Kranes in der Augustinerstraße erfolgen. Deshalb soll die Straße in Höhe der Nummern 18-20 voll gesperrt werden. Die Lucas-Cranach-Straße beziehungsweise der Hauptmarkt/Augustinerstraße sind nur über die Zufahrt der östlichen Altstadt über Querstraße erreichbar. Die Lucas-Cranach-Straße wird als Einbahnstraße aufgehoben.