In Gotha weniger Geburten beurkundet als im Vorjahr

Trauungen in rustikaler Atmosphäre bietet das Standesamt Gotha in der Bockwindmühle in Ballstädt an (Archiv-Foto).

Das Standesamt der Stadtverwaltung Gotha hat 2020 insgesamt 527 Geburten registriert. Das waren 173 weniger als im Vorjahr. 255 Geburtsurkunden wurden für Gothaer Babys ausgestellt, 2019 waren das noch 98 mehr.

In Gotha wurden im vergangenen Jahr insgesamt 841 Sterbefälle registriert, 554 davon stammten aus der Kreisstadt. Das sind bei der Gesamtzahl 45 weniger als 2019 und bei den Gothaern 23 weniger.

Trotz der angespannten Situation angesichts der Corona-Pandemie mit wenig Möglichkeiten zum Feiern sind vom Standesamt Gotha 2020 dennoch 252 Paare, davon 156 aus Gotha, getraut worden. Das sind insgesamt nur fünf weniger und bei den Gothaern nur sieben weniger als im Vorjahr.

164 Paare im Herzoglichen Museum getraut

Der Standesamtsbezirk Gotha bietet verschiedene Orte, um sich das Ja-Wort zu geben. Getraut wird in Gotha auch im Herzoglichen Museum im neu eingerichteten Trauzimmer. Diese Möglichkeit nutzten im vergangenen Jahr bereits 164 Paare. Für Trauungen mit besonderem Flair steht an bestimmten Samstagen von Mai bis Oktober das Trauzimmer im Schloss Friedenstein, das Vorzimmer der Herzogin, zur Verfügung. Dort gingen 2020 acht Paare den Bund fürs Leben ein.

Heiraten in origineller rustikaler Atmosphäre kann man in der Bockwindmühle in Ballstädt. Ein Paar wählte diesen Ort im vergangenen Jahr als Trauort. Während ein historischer Zug der Thüringer Waldbahn 2020 keine Trauung erlebte, gaben sich 79 Paare im Trauzimmer im Rathaus Gotha das Ja-Wort.

Wer sich trauen lassen möchte, könne sich im persönlichen Gespräch von den fünf Gothaer Standesbeamtinnen über die individuelle Ausgestaltung der Trauung beraten lassen, informiert die Stadtverwaltung. Schließlich solle der Hochzeitstag zu einem ganz besonderen Erlebnis werden – auch in schwierigen Zeiten. Damit umfassend und kompetent beraten werden kann, werde darum gebeten, fürs Anmelden der Eheschließung einen Termin zu vereinbaren. Das sei am besten möglich per E-Mail an standesamt@gotha.de.