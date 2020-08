In Gotha wie in Berlin: Menschen sind Menschen

„Biegeschwemmde“ – das bisschen Gothsch hat sich Katharina Müller gemerkt. Denn genau das war ihre Rolle in den vergangenen Monaten: die Beigeschwemmte, also eine Zugereiste, die an Türen klopfte und über Schultern schaute, um ihre Erfahrungen in Kolumnen einfließen zu lassen. Im März kam Müller als Stadtschreiberin nach Gotha und fand sich in einer Welt wieder, die ganz anders ist als ihre Heimat Berlin. Und noch dazu war da plötzlich der Virus und die Angst vor der Zukunft.