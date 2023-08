In Mühlberg ist die diesjährige Springnixe gekürt

Das traditionelle Springfest hat am Sonntag wieder viele Besucher nach Mühlberg gezogen. Die Gäste verfolgten unter anderem das Entenrennen am Aquädukt.

Mühlberg. Viele Besucher sind am Sonntag der Einladung der Gemeinde Drei Gleichen zum traditionellen Springfest gefolgt. So war es bei dem Fest:

Das traditionelle Springfest in Mühlberg hat am Sonntag viele Besucher in das beschauliche Örtchen gezogen. Auf dem Springgelände lud das Fest ab 10 Uhr mit musikalischem Frühshoppen ein. Wie Julia Callensee-Flecken von der Gemeindeverwaltung Drei Gleichen am Montag mitteilte, sei das Fest in diesem Jahr durchweg gut besucht gewesen und insgesamt als gelungen zu bewerten.

Musikalisch wurde die Veranstaltung durch die Zacher-Armstroff-Hausband umrahmt. Um 14 Uhr eröffneten der Bürgermeister der Gemeinde Drei Gleichen, Jens Leffler (CDU), und der Ortschaftsbürgermeister Karsten Ullrich (CDU) gemeinsam das Nachmittagsprogramm, das vor allem für Kinder ein vielseitiges Angebot bereithielt.

Neben einer Hüpfburg sorgten bei den jungen Gästen auch eine Rollenrutsche, ein Karussell und das Entenrennen für Unterhaltung. Aus dem Entenrennen, das von vielen Besuchern gespannt verfolgt wurde, gingen Frida Michel (Platz 1), Romy Boy (Platz 2) und Luis Schmidt (Platz 3) als Gewinner hervor.

Juliane Harnich aus Mühlberg setzte sich beim Wissenstest gegen fünf Konkurrentinnen durch. Sie wurde im Anschluss zur Springnixe 2023 gekürt. Foto: Julia Callensee-Flecken / Gemeinde Drei Gleichen

„Ein weiteres Highlight war der Auftritt der Kindersportgruppe unter der Leitung von Yvonne Schmelzer“, teilte Callensee-Flecken mit. Zudem stellte die Patenkompanie der Bundeswehr der Gemeinde zwei Fahrzeuge für die Besucher zur Schau bereit.

Bei der Kürung der Springnixe 2023 kam es beim Wissenstest in diesem Jahr zu einem Stechen. Insgesamt waren sechs Frauen ins Finale eingezogen. Letztlich war Juliane Harnich aus Mühlberg die Gewinnerin, die zur Springnixe 2023 gekürt wurde.

Dank richtet die Gemeinde Drei Gleichen an alle Engagierten, die im Rahmen des Springfestes mitgeholfen haben, darunter der Jugendclub Mühlberg, das Eiscafé „Am Spring“ und der Geflügelzuchtverein „Drei Gleichen“ Mühlberg.