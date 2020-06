Die Ohratalsperre ist eine Perle in der Landschaft, doch Baden darin würde die Trinkwasser-Qualität gefährden.

In Ohra-Talsperre ist Baden verboten

Rund um den unmittelbaren Staubereich der Ohra-Talsperre gilt ein absolutes Bade- und Betretungsverbot. Da wegen der Corona-Pandemie Hallen- und Freibäder sowie andere Freizeiteinrichtungen geschlossen waren, wurde in den vergangenen Wochen in der Schutzzone I der Ohra-Talsperre festgestellt, dass Menschen dort Picknicks veranstalten, Zelten, Baden und gar Hunde ins Wasser ließen, teilte die Untere Wasserbehörde des Landkreises mit. All das sei im Sinne der Trinkwasserqualität verboten. Es seien Ordnungswidrigkeiten, die mit Bußen bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Die Ohratalsperre versorgt täglich über 700.000 Menschen mit Frischwasser.