In Ohrdruf gibt es bald Baumgräber

Für Ohrdruf und seine Ortsteile Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung eine neue Friedhofs- und eine neue Friedhofsgebührensatzung beschlossen. „Sie sollen ab dem 1. Januar 2021 gelten“, sagt Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister. „Wir haben dafür auch die Wünsche der Bürger berücksichtigt, die in Ohrdruf in einer Entwicklungskonzeption für den Friedhof aufgenommen worden sind.“ Das betreffe teilanonyme Bestattungen und Baumgräber.