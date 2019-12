Linda Gründbaum begeht ihr Altersjubiläum in der Caféteria des städtischen Seniorenheimes in der Pestalozzistraße im Kreis der Familie

In Westhausen und Gotha 100 Jahre alt geworden

Eine kleine Festtafel ist am Montagnachmittag in der Caféteria der städtischen Seniorenheime in der Gothaer Pestalozzistraße aufgebaut. Linda Gründbaum feiert im Familienkreis ihren 100. Geburtstag. Sie hat zwei Kinder, zwei Enkeltöchter, einen Urenkel und einen Ururenkel. Für den Landkreis Gotha gratulierte Sylke Niebur (parteilos), die erste Beigeordnete, für die Stadt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Linda Gründbaum ist in Westhausen geboren, aufgewachsen und hat dort gelebt. Seit Mai ist die Pestalozzistraße ihr zu Hause.