Indierock an der „Gothasür“

Gotha. Der Gothaer Pop-up-Store lockt mit Live-Musik und limitierte Waren. Das erwartet Besucherinnen und Besucher.

Gotha-Laune-Indierock mit britischer Note ist am Donnerstag, 21. Juli, von 18 bis 20 Uhr vor der „Gothasür“, auf dem Hauptmarkt 36 zu hören. Kuersche, alias Andreas Kuerschner, verspricht ernstzunehmende Texte und humorvolle Unterhaltung, die sich in keine Schublade stecken lässt. Begleitet wird er bei diesem Auftritt von Clemens Halter am Schlagzeug.

Für die Musikveranstaltungen an der „Gothasür“ wird kein Eintritt erhoben. „Gemeinsam mit den ansässigen Gastronomen freuen wir uns auf die lauen Sommerabende auf dem Oberen Hauptmarkt. Zusätzlich stehen unsere „Gothasür“-Liegestühle bereit, um der Musik jeden Donnerstag bis zum 25. August entspannt zu lauschen“, sagt Maya Heß, Veranstaltungsmanagerin der „Kultourstadt“ Gotha.

Die limitierten Produkte von „Gothasür“ sind noch bis 30. Juli im Pop-up-Store am Hauptmarkt erhältlich. Die T-Shirts, Hüte und Strandutensilien sind im Stil der Sommerkampagne gestaltet. Außerdem gibt es Poster, Magnete, Postkarten und eine Rosé Tonic mit passendem Glas. So lädt die „Kultourstadt“ dazu ein, den Urlaub vor der Haustür zu genießen.

Der Pop-up-Store ist montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.