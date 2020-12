Ingersleben: „Blaue Gruppe“ in Quarantäne

Aufgrund eines Coronafalls in der Kindertagesstätte „Otto Kein“ in der Nesse-Apfelstädt-Gemeinde Ingersleben muss die Einrichtung in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen. Das teilte am Mittwoch das Kreis-Gesundheitsamt der Leitung des Kindergartens mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

