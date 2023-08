Ingersleben feiert das fünfte Weinfest

Ingersleben. Die Vielfalt der Weine, die Speisen, Live-Musik und die fröhliche Atmosphäre sollen das Fest zu einem Erlebnis für alle Sinne machen.

Das Weinfest in Ingersleben feiert sein fünftes Jubiläum und verspricht ein Fest für die Sinne zu werden. Am 26. August ab 16 Uhr öffnet das Rittergut seine Tore und lädt Weinliebhaber und Genießer ein. Was 2018 als Versuch von ein paar eingeschworenen Weinliebhabern begann, ist heute ein Termin im Kalender vieler.

Neben einer großen Auswahl an Weinen ist auch die Verpflegung gesichert, so die Veranstalter vom SV Fortuna. Es soll Bratwürste und Brätel sowie Zwiebelkuchen geben. Für die kleinen Besucher gibt es Hüpfburgen, Kinderschminken und auch einen Süßigkeitenstand.

Der Erlöses wird an das örtliche Museum gespendet.