Ingersleben: Hoffnung für den Ernst-Haeckel-Platz

Wer von Neudietendorf aus durch Ingersleben fährt, kann ihn nicht übersehen, den Gebäudekomplex Ernst-Haeckel-Platz 1. Die Gaststätte „Zur Schenke“ macht gleich mit zwei Schildern auf sich aufmerksam, sodass man aus jeder Fahrtrichtung die Werbung lesen kann. Vor dem Gebäude stehen große Bäume und einige Tische und Stühle unter ihnen im Freien. Gegenüber gibt es einen Bäcker, eine weitere Sitzgelegenheit und ein paar Schritte weiter das Heimatmuseum.

Doch die Fassaden des Gebäudekomplexes sehen nicht mehr gut aus. Putz bröckelt, der Sockel zeigt teilweise Spuren einstiger Feuchtigkeit und die Fensterrahmen des Saales haben schon sehr lange keine frische Farbe mehr gesehen.

Am Ernst-Haeckel-Platz steht mit der Schenke, in vielen Dokumenten auch „Schänke“ geschrieben, die älteste durchgehend geöffnete Gaststätte Thüringens. Daran erinnert der eingetragene „Förderverein Dorfzentrum Ingersleben“ in einem Konzeptentwurf zur künftigen Nutzung des baulichen Ensembles.

Eine lange und bewegte Geschichte

Die Schenke existiere seit 1630 in Ingersleben. Unzählige Besitzerwechsel seien im Heimatmuseum Ingersleben nachweisbar. Der historische Saal sei sogar ein kleiner Zwilling des Kaisersaals in Erfurt, schreibt der Verein. Die Schenke habe sich bis 1984 im Privatbesitz einer Ingersleber Familie befunden, die sie an die Gemeinde verkaufte. Nachfahren der Familie seien Pächter geworden. Ein Enkel der Familie, die die Schenke 1984 der Gemeinde verkaufte, sei bis heute Pächter. Mit Geschick und Eigenengagement habe der Wirt dazu beigetragen, den Gaststättenbetrieb fortsetzen zu können. Doch die letzten größeren Sanierungsarbeiten habe der Rat des Kreises Erfurt-Land zu DDR-Zeiten ausführen lassen, in den achtziger Jahren.

In den Wirren der Wende sei die Schenke dem Bund zugeschlagen worden, der die Immobilie versteigert habe. Ein Westberliner sei Besitzer geworden, habe aber nichts investiert. Die Gemeinde soll laut dem Schreiben des Vereins Notreparaturen durchgeführt haben, um die Bausicherheit zu garantieren. Nach dem Tod des Besitzers aus Westberlin, der zuvor nach Bayern umgezogen sei und dessen Nachfahren das Erbe ausschlugen, wurde der Freistaat Bayern der neue Besitzer. Auch in diesen Jahren verschlechterte sich der bauliche Zustand, merkt der Verein weiter an. 2016 musste der Saal baupolizeilich gesperrt werden.

Der Fahrradtourismus als gutes Argument

Doch inzwischen, so bestätigt auch Bürgermeister Christian Jacob (CDU), habe Bayern den Besitz der denkmalgeschützten Immobilie aufgegeben. Das Aneignungsrecht steht nun dem Land Thüringen zu.Der Ende November 2019 gegründete Verein habe seinen Fokus auf das Ingersleber Dorfzentrum gelegt. In der Dorfmitte mit Heimatmuseum, Pfarrhaus, Backhaus, Kirche, Kindergarten und eben der Schenke und dem Saalanbau pulsiere das Dorfleben, schreibt er an den Ingersleber Ortschaftsrat . Der Verein zählt Vorteile der Lage auf. Ingersleben liege an der Stadtgrenze zur Landeshauptstadt. Der Bahnhof Neudietendorf sei zu Fuß in zwanzig Minuten erreichbar, der Fahrradtourismus habe zugenommen.

Der Verein wolle nun gemeinsam mit der Gemeinde das Gebäude samt Anbau erhalten. Er schlägt vor, die Gemeinde übernehme die herrenlose Immobilie und verweist auf ein Programm des Freistaates Thüringen, das solche Vorgänge unterstütze.

Auf der jüngsten Gemeinderatsitzung der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt am 15. Oktober stand die Zukunft der Schenke mit Saal auf dem Plan. Der Ortschaftsrat Ingersleben hatte beantragt, eine Entscheidung über die Übernahme oder Ablehnung des Aneignungsrechtes in den Ausschuss zu vertagen. Dies wurde so beschlossen. Bürgermeister Christian Jacob gibt zu der Frage des Erwerbens durch die Gemeinde zu bedenken, dass Nesse-Apfelstädt in Ingersleben auch im Kontrast zu anderen Ortsteilen einige Gebäude in öffentlicher Hand bereithalte.

Interessanter Gast bei der nächsten Sitzung

Die Thüringer Kommunalordnung sagt, der Erwerb von Vermögensgegenständen durch die Gemeinde sei daran geknüpft, dass er unabdingbar erforderlich sei, kommunale Aufgaben zu erfüllen. Daran wurde bereits in der Sitzung des Ingersleber Ortschaftsrates Anfang Oktober erinnert.

Inzwischen hat sich mit dem Unternehmer Mario Ledermann ein potenzieller Investor gemeldet. Ledermann wohnt in einem Nachbarort der Landgemeinde und hat seinen Geschäftssitz für den Handel mit Schuhen und anderen Produkten sowie die dazugehörende Logistik in Ingersleben. Er bestätigt auf Nachfrage sein Interesse, Schenke und Saal zu erwerben und zu sanieren. Der Saal soll vermietbar sein und das Fachwerk wieder besser zur Geltung kommen. Ledermann soll zur nächsten Gemeinderatsitzung eingeladen werden.