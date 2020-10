Im Kindergarten „Otto Klein“ in Ingersleben wurde am Freitag eine Betreuungsgruppe geschlossen, nachdem in der Einrichtung eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde. Wie Christian Jacob, Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt mitteilt, sei die betroffene Person zuletzt am Dienstag in dem Kindergarten gewesen.

Das Gesundheitsamt hat für zwei Erzieherinnen und fünf Kinder der „Gelben Gruppe“ Quarantäne angeordnet, da diese zu den unmittelbaren Kontaktpersonen zählen. Damit kann die Gruppe voraussichtlich bis zum 5. November nicht betreut werden. Alle unmittelbar betroffenen Eltern und Erzieherinnen sollen kontaktiert und getestet werden. Weil die Gruppen vorsorglich getrennt wurden, ist es möglich, den Betrieb vorerst weiter aufrecht zu erhalten. Der Kindergarten befindet sich fortan im eingeschränkten Präsenzbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz, also der Stufe Geld. Für einrichtungsfremde Personen gilt vorsorglich ein Besuchsverbot in dem Kindergarten.