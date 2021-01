Ingersleben: Kindergarten öffnet 2021

Neudietendorf. 2021 stehen in der Gemeinde Nesse-Apfelstädt keine Orts- und Vereinsjubiläen an. „Die waren alle im letzten Jahr“, sagt Bürgermeister Christian Jacob (CDU) mit Blick auf geplante Festlichkeiten zahlreicher Vereine, die vergangenes Jahr ihr 30-jähiges Bestehen feiern wollten. „Das ist alles ausgefallen.“ Von Vorbereitungen auf größere Festlichkeiten in diesem Jahr in Neudietendorf und den anderen Orten der Landgemeinde sei der Verwaltung bis dato nichts bekannt. „Man weiß ja nicht, was kommt“, sagt Jacob mit Blick auf die anhaltende Corona-Pandemie.

Die Eröffnung des Kindergartens in Ingersleben stehe jedoch auf der Agenda. Der Bau soll dieses Jahr fertiggestellt und übergeben werden. Die Gemeinde lässt für insgesamt rund 2,5 Millionen Euro einen Kindergarten errichten. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Jacob. Momentan erfolge die Ausschreibung zum Herrichten der Außenanlagen. „Wir hoffen, ein Unternehmen zu finden, dass das ab März bewerkstelligt.“ Dann könnte Mitte des Jahres die Einrichtung in Betrieb genommen werden. Nachdem das Richtfest ausgefallen war, soll die Einweihung ordentlich gefeiert werden, sagt der Bürgermeister und fügt hinzu: „Mit allem Drum und Dran. Das wäre schon ein großes Ziel.“