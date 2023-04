Innenminister lädt zum Austausch in Waltershausen

Waltershausen. Eine Bürgersprechstunde mit Georg Maier gibt es am Mittwoch in Waltershausen.

Zu einer Bürgersprechstunden lädt Innenminister und SPD-Landesvorsitzender Georg Maier für Mittwoch, 19. April, ins Büro seiner Partei in der Bremerstraße 2 in Waltershausen ein. Von 16 bis 18 Uhr sollen alle Fragen rund um die Landespolitik und darüber hinaus mit ihm besprochen werden können. Gern wolle er sich Problemen annehmen und um Lösungen bemühen. Interessierte können sich per E-Mail an menschmaier-spd@gmx.de anmelden.