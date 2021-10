Ins Krankenhaus eingeliefert - Mehrere Motorradunfälle am Wochenende im Landkreis Gotha

Gotha. Das sonnige Wochenende haben zahlreiche Motorradfahrer in der Region für Ausfahrten genutzt. Es kam zu mehreren Unfällen, drei Menschen wurden verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten sind Rettungskräfte am Sonntag gegen 10 Uhr gerufen worden.

Was war geschehen? Eine Gruppe Motorradfahrer war auf der Salzgitterstraße in Richtung Erfurt unterwegs. Gleichzeitig bog eine 40-jährige Citroen-Fahrerin aus der Straße Am Mönchhof nach links in die Salzgitterstraße ein und missachtete die Vorfahrt des letzten Motorradfahrers, so dass beide zusammenstießen. Der Motorradfahrer stürzte mit seiner Harley-Davidson und verletzte sich schwer. Er musste mit Frakturen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 40 Jahre alte Fahrerin des Autos blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Euro.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Am Freitag war ein 52-jähriger mit seinem Velomobil (Liegerad) auf der Gothaer Straße in Richtung Pferdingsleben unterwegs. In einer Rechtkurve kam das Gefährt aus noch nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß es mit dem entgegenkommenden Lkw eines 47-Jährigen zusammen.

Neben dem entstandenen Sachschaden von mehreren tausend Euro wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Gothaer Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Mit Moped verunglückt

Am Samstagabend war eine 38-Jährige mit ihrem Moped Hyosung auf einem Feldweg nahe der A71 unterwegs. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die Frau wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch hier hat die Gothaer Polizei die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

