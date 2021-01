Inselsberg-Parkplatz an der Grenzwiese Sonntag gesperrt

Der Parkplatz an der Grenzwiese am Kleinen Inselsberg soll am 10. Januar gesperrt bleiben.

Bad Tabarz. David Ortmann (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Bad Tabarz, hat angeordnet, dass der Parkplatz Grenzwiese am Inselberg, der zuletzt kostenfrei zur Verfügung gestanden hat, am Sonntag, dem 10. Januar, gesperrt wird. Das teilte er am Samstagabend mit. "Denn per Mailingaktion wird derzeit für den 10. Januar zu einer Aktion Rodeln gegen Ramelow aufgerufen. Dagegen wollen wir mit der Sperrung unseres Parkplatzes ein Zeichen setzen", so Ortmann. "Mir ist vollkommen bewusst, dass nun auch diejenigen unter der Maßnahme leiden müssen, die die Ausfahrt in die Natur nicht als Protestveranstaltung betrachten. Aber wir wissen mittlerweile, welche Leute hinter solchen Aufrufen stecken. Die Gemeinde Bad Tabarz und ich werden sich nicht zu Komplizen dieser Menschen machen."





Die Organisatoren des Aufrufs hätten sich für die Aktion bewusst Flächen ausgesucht, die von vornherein gut besucht sind. Ziel sei es, diese so zu überfüllen, dass Abstandsregeln und Ähnliches nicht mehr einzuhalten wären. Damit solle die Polizei zum Eingreifen provoziert werden. Gehen die Beamten ihrer Arbeit nach, werde weiter provoziert. Es würden Clips aufgenommen und in die sozialen Medien gestellt. "Bad Tabarz darf nicht als Kulisse für die billigen Clips dieser Leute dienen", betont David Ortmann.





Ein beträchtlicher Teil derer, die bereits in den vergangenen Wochen gegen den Willen der großen Mehrheit im Kneipp-Heilbad Stimmung gemacht hätten, komme nicht aus Bad Tabarz. "Aber sie schaden dem Ruf unserer Gemeinde als Fremdenverkehrs-, Kur- und Wohnort. Bad Tabarz galt gerade in den vergangenen Jahren als erfolgreiche Gemeinde, die mit wenigen Mitteln und viel Zusammenhalt, Enormes auf die Beine stellt. Wir werden uns das nicht kaputt machen lassen, nur weil wir von ein paar Auswärtigen zum Front-Ort ausgewählt wurden", sagt der Bürgermeister.





In den vergangenen Tagen seien in Bad Tabarz mehrere Menschen mit Covid-19 gestorben. "Wir selbst haben überdurchschnittlich viele mit dem Coronavirus Infizierte. In unseren Nachbarorten waren und sind zum Teil Pflegeeinrichtungen betroffen. Im Landkreis Gotha liegen knapp 90 Erkrankte im Krankenhaus. Etliche von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden. Die Tendenz ist steigend. Wir sollten auf die Risikogruppen, auf Betroffene und deren Angehörige Rücksicht nehmen", mahnt David Ortmann.





Wer in dieser Situation mit schlechtem Beispiel vorangehe und andere dazu anstifte, die angeblich unnützen Maßnahmen nicht einzuhalten, sorge auch dafür, dass die Inzidenzwerte steigen oder zumindest hoch bleiben. Dadurch verlängere sich der Lockdown, und der Schaden für die Wirtschaft werde noch größer.