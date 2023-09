Michael Mark (links), Bereichsleiter des Netzservices bei den Gothaer Stadtwerken, gab Interessenten einen ersten Einblick in die Berufsfelder.

Interesse bei Gothaer Schülern an Ausbildungsangeboten

Gotha. Lehrstellenbörse des Landkreises im Gothaer Berufsschulzentrum eröffnet. Auch am Samstag, 9. September, kann die Veranstaltung besucht werden.

Unternehmen, Bildungsträger, Institutionen und Behörden informieren noch bis Samstag, 9. September, über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der elften Auflage der Ausbildungsbehörde des Landkreises Gotha.

Rund 60 Aussteller standen auch schon am Freitag im Berufsschulzentrum „Hugo Mairich“ den interessierten Schülerinnen und Schülern für Gespräche bereit.

Wirtschaftsdezernentin Sylke Niebur (parteilos) betonte in ihrer Eröffnungsrede, dass Schüler nicht die Region verlassen müssten, da es in den heimischen Unternehmen viele Ausbildungsmöglichkeiten gebe. Bei der Ausbildungsbörse hätten Jugendliche die Gelegenheit, bereits frühzeitig Ausbildungsbetriebe in ihrer Heimat kennenzulernen. Zudem bietet die Ausbildungsbörse den hiesigen Unternehmen eine Plattform, um Fachkräfte von morgen zu gewinnen.

Ob Handwerk, Industrie, Gesundheitswesen, Bundeswehr, Polizei, Verwaltung und Spedition – das Spektrum der Angebote ist auf der Ausbildungsbörse breitgefächert, auch wenn in diesem Jahr weniger Aussteller vor Ort sind. Grund dafür ist die Platzkapazität im Gothaer Berufsschulzentrum. Trotzdem fanden die interessierten Jugendlichen ein großes Ausbildungsangebot. Mit dabei sind auch wieder die Gothaer Stadtwerke, die hoffen Auszubildende zu finden. Bereichsleiter Michael Mark vom Netzservice erläuterte den Jugendlichen die Ausbildungsberufe.

Das erhoffen sich auch das Helios-Klinikum Gotha und das SRH-Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda. Beide informieren über Pflegeberufe. Auch die Bundeswehr und Thüringer Polizei sind vor Ort und informieren über Ausbildungsangebote.

Die Ausbildungsbörse im Berufsschulzentrum, Kindleber Straße 99b ist am Samstag, 10 bis 13 Uhr, geöffnet.