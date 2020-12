Investitionen sind in Ohrdruf und allen Ortsteilen geplant

Auf der Zielgeraden ist es der Stadt Ohrdruf gelungen, ihren Entwurf des Haushaltsplanes für 2021 ausgeglichen zu gestalten. Dazu hatten auch Diskussionen in den Fraktionen und Ausschüssen des Stadtrates beigetragen. In der zweiten Lesung war ein Änderungsantrag der Verwaltung angenommen worden, der auch Vorschläge aus den Fraktionen berücksichtigt.

„So schwierig war es lange nicht, den Ausgleich zu schaffen“, sagt Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister. Wie andere Kommunen auch müsse Ohrdruf einen Einbruch bei den Gewerbesteuer-Einnahmen verkraften. Nahm die Stadt 2018 noch 11,4 Millionen Euro ein, waren es 2019 nur noch 8,1 Millionen. Dieses Jahr werden lediglich 5,1 Millionen Euro Gewerbesteuer erwartet. „Für 2021 rechnen wir auf Basis der aktuellen Steuerschätzung mit 7,9 Millionen Euro“, so Schambach.

Jetzt doch noch einen ausgeglichenen Entwurf hinzubekommen, ohne Steuern erhöhen oder freiwillige Leistungen streichen zu müssen, liege an den avisierten Hilfen des Landes in Corona-Zeiten zum Beispiel mit einem Gewerbesteuer-Ausgleich. „Außerdem erhalten wir aufgrund hoher Investitionen eine Umsatzsteuer-Rückzahlung für unsere Goldberghalle“, erklärt der Bürgermeister.

Mit knapp 18 Millionen Euro im Verwaltungs- und 19,3 Millionen Euro im Vermögens-Haushalt plant die Stadt mit ihren Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis für nächstes Jahr. „Die Investitionen, die wir vorhaben, sind größtenteils an Fördermittel gebunden. Kommt diese finanzielle Hilfe nicht, schieben wir das Projekt.“ Bei der Brücke über die Ohra nahe des Schlosses Ehrenstein hat die Stadtverwaltung Erfahrung damit. Denn für die Sanierung dieser Brücke sind bereits drei Mal Fördermittel beantragt, aber auch drei Mal abgelehnt worden. „Nun versuchen wir es ein viertes Mal. Und es gibt positive Signale, dass es diesmal klappen könnte“, sagt Stefan Schambach.

Der Spielplatz im Schlosspark Ohrdruf soll 2021 erneuert werden. Ein Teil der alten Spielgeräte wird für das Außengelände der Kita Goldbergspatzen in Ohrdruf aufgearbeitet. Foto: Claudia Klinger

Das wäre hilfreich, weil nächstes Jahr auch die Sanierung des Schlosses Ehrenstein abgeschlossen werden soll. Nach und nach fallen die Gerüste an dem Gebäude, das vor sieben Jahren bei einem Brand schwer beschädigt worden war. Für Pfingsten im Mai 2021 hofft die Stadt auf die Wiedereinweihung. Nächstes Jahr soll auch der Spielplatz im Schlosspark erneuert werden. Ein Teil der alten Spielgeräte wird für das Außengelände der Kita Goldbergspatzen in Ohrdruf aufgearbeitet.

Fertigstellungen und neue Projekte im Straßenbau schon in Aussicht

Straßenbau sei in Ohrdruf und allen drei Ortsteilen vorgesehen. „In Ohrdruf geht es rund um die Michaelisschule weiter. Außerdem beginnen wir mit der Sanierung der Strengestraße“, kündigt der Bürgermeister an. In Wölfis soll endlich eine Buswendeschleife an der Grundschule gebaut werden, um dort die Sicherheit zu verbessern. In Crawinkel wird die Sanierung der Straße Zum Vetterberg abgeschlossen. Ein neues Projekt beginne in diesem Ortsteil gemeinsam mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband in der Gosseler Straße. Und in Gräfenhain gehe es mit dem zweiten Bauabschnitt der Steigerstraße weiter. Angeschoben werde zudem der Kindergarten-Neubau.

In der nächsten Sitzung des Ohrdrufer Stadtrates am Donnerstag, dem 17. Dezember, soll der Haushaltsplan für 2021 beschlossen werden.