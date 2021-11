Inzidenz im Landkreis Gotha bei 1108,8

Gotha. So viele Menschen wie noch nie an einem Tag sind derzeit an Covid-19 erkrankt.

154 neue Corona-Fälle sind binnen 24 Stunden im Landkreis Gotha hinzugekommen – 16.290 sind es inzwischen insgesamt. 2552 Menschen, so viele wie noch nie in dieser Pandemie gleichzeitig, gelten aktuell als an Covid-19 erkrankt, informiert das Landratsamt. 59 davon werden im Krankenhaus behandelt, sieben von ihnen auf einer Intensivstation. Die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche – die Sieben-Tage-Inzidenz – hat im Landkreis Gotha mit 1108,8 am Montag wieder einen neuen Höchststand erreicht.