Inzidenz sinkt im Kreis Gotha

Per Abstrich wird auf das Coronavirus getestet (Symbolbild).

Kreis Gotha. 93 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt Gotha am Dienstag. Deutschlandweit bleibt Gotha Schlusslicht.

93 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt Gotha am Dienstag. Demnach sind in einer Woche pro 100.000 Einwohner 208,1 Ansteckungen nachgewiesen worden (Montag: 246). Das ist die drittniedrigste Inzidenz in Deutschland.

639 Landkreisbewohnerinnen und -bewohner sind derzeit nachweislich Corona-positiv. 38 Infizierte liegen im Krankenhaus, einer auf der Intensivstation. 47331 Coronainfektionen sind insgesamt bereits im Landkreis nachgewiesen worden.