Inzidenzwert im Kreis Gotha sinkt deutlich

Gotha. Noch immer liegen 21 an Covid-19 Erkrankte im Krankenhaus.

Binnen 24 Stunden ist der Inzidenzwert im Kreis Gotha um 20 auf 57,1 am Freitag gesunken. Er gibt die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen an.

Am Freitag waren noch 159 Menschen an Covid-19 erkrankt. Davon wurden 21 im Krankenhaus behandelt und wiederum elf von ihnen auf einer Intensivstation.

Von Donnerstag zu Freitag wurden sechs neue Corona-Infektionen registriert, so dass die Gesamtzahl laut Robert-Koch-Institut seit Beginn der Pandemie bei 9134 liegt.