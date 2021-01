Inzidenzwert im Kreis Gotha sinkt unter 200

Kreis Gotha. Die Zahl der aktuell Erkrankten steigt in der Region wieder an.

Mit Stand vom Sonntag ist der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, im Landkreis Gotha unter 200 gesunken und liegt nun bei 189,8. Das sind 18,5 weniger als am Samstag. Das letzte Mal hatte der Inzidenzwert am 7. Januar unter 200 gelegen. Danach war er zwischenzeitlich sogar mehrere Tage deutlich über 300 geklettert, ehe er zuletzt langsam wieder zurückgegangen ist. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Allerdings sind am Sonntag 739 Menschen aktuell an Covid-19 erkrankt - 32 mehr als am Vortag. Davon werden 86 stationär behandelt (plus vier), davon wiederum 15 auf der Intensivstation. Darüber informierte die Pressestelle des Landratsamtes.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Gotha stieg binnen 24 Stunden um 34 auf 3560 analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes. Als inzwischen genesen gelten 2693 Personen, zwei mehr als am Vortag. An oder mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben sind im Landkreis Gotha bisher 128 Menschen. Diese Zahl hat sich am Sonntag gegenüber Samstag nicht verändert.