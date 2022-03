Irisch Folk erklingt in Bad Tabarz

An Beal Bocht steht für irische Folkmusik. Das Duo Oliver Bonsack und Jürgen Dölz (rechts) tritt in der Kukuna in Bad Tabarz auf.

Bad Tabarz. An Beal Bocht spielt am 12. März in der Bad Tabarzer Kukuna. Zu hören ist irische Folkmusik.

Handgemachte irische Folkmusik erklingt am Samstag, 12. März, in der Kukuna in Bad Tabarz. Das Gothaer Folk-Duo An Beal Bocht will ab 19 Uhr die Musik der grünen Insel dem Publikum näherbringen. An Beal Bocht, das sind Oliver Bonsack (Fiddle, Mandoline und Gesang) und Jürgen Dölz (Gitarre und Gesang). Die Musiker haben sich 1996 in einem Irish Pub kennen gelernt. Mit ihren Songs zaubern sie eine Stimmung, die sonst nur bei Sessions in Irland zu erleben ist.

Konzertkarten gibt es auf www.ticketshop-thueringen.de oder in der Touristinformation Bad Tabarz, Tel.: (036259) 5600.