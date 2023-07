Italienische Orgelklänge in Gräfenhain

Gräfenhain. Giorgio Parolini aus Mailand begeistert mit kraftvoller Musik in der Dreifaltigkeitskirche

Bereits zum fünften Mal war der Organist Giorgio Parolini zu Gast beim Gräfenhainer Musiksommer. Er hatte jetzt in seinem Programm Werke von italienischen Komponisten mitgebracht, die in ihrer Klarheit überraschten.

Von Giuseppe Burocco (1672-1728), genannt Frà Narciso da Milano, waren eine „Sonata per l’Offertorio“ F-Dur, eine „Sonata per l’Elevazione“ g-Moll sowie eine „Sonata à 4“, dazwischen noch ein reich verziertes „Largo F-Dur“ zu hören. Von dem Venezianer Baldassare Galuppi (1706-1785) spielte Parolini anschließend eine „Sonata C-Dur“. Das Allegro in vollem Orgelwerk zeigte schöne Echowirkungen, ein zierliches Andantino erklang dynamisch differenziert, und das abschließen Presto ließ der Organist in zügigem Tempo mit verwegenen Harmonien erklingen.

Dass zeitgenössische Musik wohl klingen kann, bewies der in der Schweiz lebende Italiener Grimoaldo Macchia (geb. 1972). In gut nachvollziehbarer moderner Tonsprache präsentierte Parolini auf der barocken Thielemann-Orgel drei unterschiedlich angelegte Choräle „Mein Herr und mein Gott“, „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ und als brausendes Finale „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“.An den Beginn des Konzertes setzte der Organist zwei Vertreter der norddeutschen Orgelschule. Schöne Verzierungen über der Melodie waren charakteristisch für eine „Toccata in F“ von Dietrich Buxtehude (1637-1707). Farbig registriert interpretierte er ein Choralvorspiel „Vater unser im Himmelreich“ des im benachbarten Hohenkirchen geborenen, später in Lüneburg wirkenden Georg Böhm (1661-1733).

Mitglieder der Bach-Familie und Hohenkirchener Böhm im Programm

Drei Mitglieder der Bach-Familie standen auf dem Programm. Einem schön umspielten Choralvorspiel „Warum betrübst du dich, mein Herz“ von Johann Christoph Bach (1642-1703) folgte die Partita „Wenn wir in höchsten Nöten sein“ von Johann Michael Bach (1648-1694) mit ihren eingängigen Variationen über das Choralthema. Nach Johann Sebastian Bach (1685-1750) und seiner klangschön dargebotenen „Fuge G-Dur“ ließ Parolini die Orgel in freudiger Bewegung regelrecht „singen“ in der Aria „Mein gläubiges Herze“ aus der Kantate „Also hat Gott die Welt geliebt“ BWV 68, in einer Transkription für Orgel des Franzosen André Isoir (1935-2016).

Für den anhaltenden Beifall der Zuhörer in der gut besuchten Dreifaltigkeitskirche bedankte sich Giorgio Parolini noch mit dem ruhigen Choralvorspiel „Wenn wir in höchsten Nöten sein“ BWV 641.

Nächstes Konzert: Sonntag, 13. August, 17 Uhr „viva la dance“, Barocktanzgruppe; 17.30 Uhr Bastian Uhlig (Gotha)