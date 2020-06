Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Die in Waltershausen gefundene Hündin ist leider nicht gechippt.

Jagdterrier-Hündin will schnell wieder nach Hause

Die heutige Vermittlungsnachricht am Anfang ist dreifach schön: Die kürzlich hier vorgestellten beiden Katzenkinder konnten mit ihrer Katzenmama in ein neues Zuhause umziehen. Eine ganz liebe Tierfreundin hat sich entschieden, auch der Katzenmutter die Chance eines Neuanfangs zu geben, damit sie nicht allein im Tierheim zurückbleibt. Das freut die Mitarbeiter des Katzenhauses sehr. Schön, dass es Menschen mit so großem Herzen für Tiere gibt. Alle wünschen der Katzenfamilie einen tollen Start im neuen Revier.

Heute stellen wir eine Jagdterrier-Hündin vor, die in Waltershausen in der Zeughausgasse ohne Halsband gefunden wurde. Die Tierrettung der Feuerwehr Waltershausen brachte die Hündin zur „Arche Noah“. Leider besitzt die Hündin keinen Chip, so dass ihr Halter nicht ermittelt werden kann.

Das Hundemädchen wird auf ungefähr zwei Jahre geschätzt. Es ist sehr aufgeregt und unsicher. Man kann erkennen, dass das Hündchen sein Leben im Moment nicht versteht. Die vertraute Welt ist weg, und es muss mit den vielen anderen Tieren und deren Geräuschen klar kommen. Ständig ist die Hündin am Bellen, sicher um sich zu schützen.

Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß hofft, dass auf diesem Weg die Besitzer ihren Hund erkennen und schnell aus seiner misslichen Lage befreien. Vielleicht wird der kleine Terrier auch von Freunden oder Bekannten der Besitzer erkannt. Das Hündchen leidet und möchte schnell wieder nach Hause.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ Uelleben unter Telefon: 03621/755425