Jazz trifft auf Klassik: Ungewöhnliches Duo präsentiert Album in Gotha

Gothas Stadtschreiber Herrig verbindet ein Konzert in der Stadtbibliothek Gotha mit einer Lesung und schildert eine freundschaftliche Verbindung zweier Gegensätze.

In zwei Wochen ist es soweit: pianoreed kommt nach Gotha. Pianoreed? Werden Sie fragen. Oder wie ein Freund von mir immer aufgrund der Klangähnlichkeit des Namens lacht: „Keanu Reeves, der Hollywood-Schauspieler!?“ Doch es handelt sich um ein persönliches Herzensprojekt, eine Duo-Formation, bestehend aus Klavier und Oboe – und mir. Wie das alles angefangen hat?

Mai 2021, ich telefoniere mit einem Konzertveranstalter. „Wir suchen noch eine kleine, spannende Formation“, sagt er zu mir und ich überlege angestrengt, wen ich empfehlen könnte; immerhin handelt es sich um ein Klassik- und Jazz-Festival. Aber Klassik und Jazz sind in der Regel nicht sehr nahe Genres, sondern zwei, die sich häufig sogar gegenüberstehen.

Klassik und Jazz ist wie Romeo und Julia

In der klassischen Musik geht es um Perfektion, darum, höchste Genauigkeit mit Meisterschaft auf einem Instrument zusammenzubringen und gemeinsam mit anderen in einem Symphonieorchester hochpräzise abgestimmt erklingen zu lassen.

Etwas anders verhält sich da der Jazz: Er ist spontan, stimmungs- und temperamentvoll, immer offen für Experimente. Zuweilen hat man Jazzmusiker gesehen, die abends an einer Kneipe vorbeischlenderten, sich aus einer Laune heraus drinnen an ein Klavier setzten und spontan zwei Stunden ‚jammten‘, ohne Noten natürlich. Nach Lust und Laune.

Jedoch Klassik und Jazz zusammen? Da denke ich immer ein bisschen an Romeo und Julia: Ihre gemeinsame Liebe ist nicht ausgeschlossen, aber sie kommen aus zwei unterschiedlichen Familien.

Keanu Reeves oder pianoreed in Gotha?

Trotzdem, die Idee, beide Genres zusammenzubringen, in einer Formation, faszinierte mich. Und so entstand pianoreed, die Verbindung aus Jazz und Klassik, genauer gesagt von Klavier und Oboe (vgl. engl. „double reed“ für Rohr). Denn glücklicherweise hatte ich in diesem Moment die richtigen beiden Musiker dafür zur Stelle: einerseits meinen Vater Charles Herrig, den Jazzpianisten, Singer-Songwriter und Improvisationsvirtuosen, andererseits unseren Freund Marc Schaeferdiek, international renommierter Professor für Oboenspiel, Kulturpreisträger der Stadt Aachen und Klassik-Experte. Pianoreed war geboren.

Und obwohl das Duo als Experiment gestartet ist, gab es bald schon einige Konzertanfragen. Kann man zu Bach oder Mozart auf der Oboe improvisieren? Geht „Fly Me To The Moon“ auch mal ohne Swing? Wie klingt eigentlich ein Rohrinstrument im Jazz?

Diesen und anderen spannenden Fragen gehen wir seitdem mit unserem Konzept nach, zum Beispiel auch in der Auswahl der Stücke, wie etwa Melodien aus Netflix-Serien („Outlander“) oder Amazon-Produktionen („The Man in the High Castle“).

Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, gibt es gleich zwei gute Nachrichten: 1. pianoreed legt in dieser Woche sein Debütalbum vor, beim renommierten Jazzlabel BHM und 2. dieses Album präsentieren wir der Öffentlichkeit zum ersten Mal live in Gotha am Samstag, 28. Oktober, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Gotha. Sie sind alle herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Und natürlich gibt es auch einige Texte von mir, diesmal zum Thema ‚Musik und Klang‘.

Der Kulturjournalist Thomas A. Herrig ist Gothas Stadtschreiber und Kurd-Laßwitz-Stipendiat im Jahr 2023. Er schreibt wöchentlich eine Kolumne für unsere Zeitung.