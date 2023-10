Das Duo Pianoreed mit Charles Herrig am historischen Bechstein-Flügel und dem Oboisten Mark Schaeferdiek stellte seine neue CD „The Living Room Concert“ vor.

Jazz und Klassik in der Gothaer Stadtbibliothek

Gotha. Was passiert, wenn Klassik auf Jazz trifft? Die musikalische Liaison begeisterte das Publikum aus dem Landkreis Gotha an einem ungewohnten Ort.

„Ohne Musik bin ich nackt.“ Das gesteht Thomas A. Herrig, Kulturjournalist und zurzeit Gothas Stadtschreiber. Dass er nicht nur die Musik liebt, sondern auch ein intimes poetisches Verhältnis zu seiner Muttersprache hat, beweisen seine Kolumnen in dieser Zeitung.

Ein geistreich-charmanter Plauderer ist er auch. Und ein hervorragender Organisator. „Ohne ihn wäre diese CD niemals zustande gekommen“, versichert sein Vater Charles Herrig, ein professioneller Jazzpianist. Gemeint ist die CD „A Living Room Concert“ des Duos Pianoreed. Am Samstagabend hat Vater Herrig sie in der Stadtbibliothek Gotha gemeinsam mit dem befreundeten Oboisten und Hochschullehrer Marc Schaeferdiek öffentlich vorgestellt – vom Sohn sachkundig moderiert und durch eigene Texte ergänzt.

Das „Living Room Concert“ ist tatsächlich in der elterlichen Wohnung aufgenommen worden, nachdem der Sohn kurzfristig einen Tonmeister organisiert hatte, der mit Hilfe eines umfangreichen Equipments ein improvisiertes Tonstudio aus dem Hut zauberte.

Jazziges am Klavier und Klassisches mit Oboe

Jazz am Klavier, dazu die klassische Oboe – geht das? Tatsächlich tat sich Charles Herrig keinen Zwang an und lebte seinen Jazz aus. Und der Klassik-Professor versuchte gar nicht erst, diesen Stil aufzunehmen. Überraschenderweise erwies sich aber genau dieser Kontrast über weite Strecken als erfolgreicher kreativer Vorstoß in musikalisches Neuland.

Auch das Programm war genreübergreifend von Bach, Mozart, Beethoven und Borodin über Musical-Erfolge und Filmmusik bis zum klassischen Chanson.

Es begann mit einem G-Dur-Menuett aus dem „Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach“, wozu Herrig jazzige Variationen improvisierte, während Schaeferdiek mit noblem Ton einige barocke Verzierungen zum Original beisteuerte und durch auffallend aparte Artikulation aufhorchen ließ.

Pariser Chansons und italienische Oper

Der 1. Satz der „kleinen Nachtmusik“, nicht gerade ein Höhepunkt Mozart’scher Genialität, erfuhr durch die mitreißende Improvisation Herrigs sogar eine Aufwertung. Beethovens „Ode an die Freude“ dagegen erwies sich als einigermaßen widerständig gegenüber jazzigen Ambitionen. Im Falle des bekanntesten Themas der „Polowetzer Tänze“ von Borodin schwelgte die Oboe in hinreißender Melancholie.

Dazwischen immer wieder Evergreens der etwas leichteren und der ganz leichten Muse: „Perhaps“ von Kubaner Osvaldo Farrés etwa, dem Schaeferdiek ein gleichsam schwerelos schwebendes Kleid verpasste. Oder jenes „Auf in den Kampf, Torero“ aus Bizets Oper „Carmen“, wo Herrigs virtuoses Spiel so viel Witz und Schelmengeist versprühte...

Eine Freude ist es auch zuzuhören, wenn Herrig singt, egal, ob Jazziges oder Musicalhaftes. Und: Selbst beim traditionellen Pariser Chanson kann er den großen Protagonisten das Wasser reichen – „La Mer“ von Charles Trenet war der schlagende Beweis.

Viel Applaus gab es für den kurzweiligen Abend. Zum Schluss konnte jeder die CD mit nach Hause nehmen. Und eine Spende da lassen.