Jede Menge Stubentiger: Elf Katzen warten im Tierheim Gotha

Gotha. Elf Katzen wurden aus schlechter Haltung gerettet und ins Gothaer Tierheim gebracht. Dort sollen sie nun so bald wie möglich ausziehen.

Eine gute Nachricht können wir unseren Lesern heute bekunden: Kater Benny, vorgestellt am vergangenen Freitag, hat sein neues Zuhause gefunden. Er wird sich als einziger Stubentiger wieder wohl fühlen.

Elf Langhaar-Mischlingskatzen sollen über die heutige Folge möglichst neue Besitzer finden. Stellvertretend für alle zeigt das Foto zwei der schönen Miezen. Sie wurden vom Veterinäramt in die „Arche Noah“ eingewiesen. Alle lebten gemeinsam in einer Wohnung und konnten sich ungehindert vermehren. Die Besitzer waren damit überfordert, sich um die pflegeintensiven Katzen zu kümmern. Alle Miezen kamen verfilzt und ungepflegt in der „Arche Noah“ an.

Während der Narkose zur Kastration konnte schon mit der Fellpflege begonnen werden. Denn die Stubentiger sind fremden Menschen gegenüber sehr scheu. Da sie wahrscheinlich wenig menschlichen Kontakt hatten, müssen sie sich erst daran gewöhnen, im Mittelpunkt zu stehen. Mit Artgenossen kommen sie dagegen sehr gut zurecht. Die Miezen sind ungefähr in einem Alter von einem bis fünf Jahren. In der Arche Noah wurden alle kastriert und gechippt.

Schön für sie wären Katzenfreunde, die wissen, dass man den Samtpfötchen Zeit geben muss, um bei den Menschen richtig anzukommen. Gern darf schon eine Katze da sein, das sind sie ja gewöhnt. Sie werden auch gern paarweise abgegeben. Da haben sie einen bekannten Artgenossen bei der Umstellung. Interessenten sollten auch bedenken, dass Langhaarkatzen viel Fellpflege benötigen. Denn in einem verfilzten Fell leiden die schönen Tiere sehr.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621 / 755425