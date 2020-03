Jeder Anruf in Hotels des Kreises Gotha ist eine Stornierung

Die Nachricht, dass Restaurants und Gaststätten ab heute nur noch von 6 bis 18 Uhr geöffnet haben und Hotels, Übernachtungsangebote nur noch zu „notwendigen Zwecken“ anbieten sollen, hat im Hotel- und Gaststättengewerbe im Landkreis Gotha zu einem Aufschrei geführt. Hintergrund ist, dass seit der Ausbreitung des Coronavirus die Betreiber unter sinkenden Gästezahlen leiden. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Lieveblog

Für Olaf Seibicke, Hoteldirektor vom Hotel „Der Lindenhof“ in Gotha, ist eine objektive Beurteilung der derzeitigen Situation fast unmöglich, da die Krise ohne Vorankündigung kam und kein Erfahrungsschatz im Umgang mit ihr existiert. „Für unsere Branche, welche sich in den letzten Jahren gerade ganz langsam erholt hat, wird diese Zeit schwere langfristige Folgen haben“, ist sich Seibicke sicher. Er wolle auf Entlassungen verzichten, obwohl ein sechsstelliger Umsatzausfall durch Tagungs- und Reiseabsagen entstanden ist.

Die meisten Hotels haben schon Kurzarbeitergeld beantragt

Am Montag hat der Hoteldirektor seine 45 Mitarbeiter zusammengenommen und ihnen seinen Notfallplan vorgestellt. So wird ab heutigen Mittwoch nicht nur das Restaurant geschlossen, sondern das Vier-Sterne-Haus zu einem Hotel garni umgewandelt. Des Weiteren hat Seibicke Kurzarbeit für sein Personal beantragt. „Wir haben nur noch zehn bis zwölf Prozent an Gästen, deshalb müssen wir die Kosten im Griff halten“, sagt der Hoteldirektor. Fast täglich gingen Stornierungen ein. Neben notwendigen Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen müssen in diesem Jahr auch Lohnerhöhungen verschoben werden. Außerdem wurden sämtliche Veranstaltungen wie beispielsweise mit Marianne Sägebrecht und Ornella Muti verschoben. Seibicke: Die gekauften Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit.

Zu 100 Prozent sind die Tagungsgäste im Hotel Frauenberger in Bad Tabarz weggebrochen. Das privat geführte Hotel hat jetzt Kurzarbeit beantragt. Foto: Conny Möller

Den Hotels in der Urlauberregion Bad Tabarz geht es ähnlich. „Jedes Telefonklingeln ist eine Stornierung“, sagt Elisabeth Hügel vom Hotel Frauenberger. Die Tabarzer Hotelchefin muss mit ansehen, wie das Hotel leerer und leerer wird. „Und das ohne eigenes Verschulden“, sagt Elisabeth Hügel. Zu 100 Prozent seien die Tagungsgäste weggebrochen. Geplante Veranstaltungen – es gibt keine mehr.

Was bleibt, sind Fixkosten für Strom, Gas, Wasser, Versicherungen und die Löhne der 22 Mitarbeiter. Um die nächsten Wochen zu überstehen, hat das Hotel Kurzarbeitergeld beantragt.

Nur wenige Urlauber sind geblieben. Denen werde alles geboten, selbst Bad- und Saunagang, denn das Haus verfügt über ein eigenes Schwimmbad.

Viele Absagen im Tagungsbereich, und das bis Juni, verbucht Mario Peschke, Hoteldirektor des Akzent Hotel zur Post im Tabarzer Kurbad. „Viele Unternehmen haben ihren Mitarbeitern untersagt, zu verreisen“, sagt Peschke, der aufgrund der Corona-Situation einen Leitfaden für seine mehr als 60 Mitarbeiter erstellt hat. Ein Teil seines Personals baut derzeit Resturlaub und Überstunden ab. Auch er will Kurzarbeitergeld beantragen.

Seit Februar registriert Peschke einen Rückgang bei Urlaubern, aber auch Gästen aus der Region. „Die Leute gehen nicht mehr essen“, so der Hotelchef. „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Wir überlegen von Woche zu Woche, was wir machen können.“

Seit 26 Jahren leitet Mario Peschke das Hotel zur Post. Vor sechs Jahren hat er das Hotel am Burgholz übernommen, das vorrangig als Tagungshotel vorgehalten wird. Der Hoteldirektor ist sich sicher, dass der Tourismus unter der derzeitigen Lage leiden wird.

Im Gothaer Hotel zum Schlosspark seien 90 Prozent der Tagungen und 60 Prozent an Zimmern storniert worden, teilt Hoteldirektor Georg Döbbeler mit. „Wir leiden enorm“, so Döbbeler. Geplante Investitionen liegen auf Eis, Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt.

Wie es gegenwärtig in dem größten Ferienhotel, dem Ahorn Berghotel in Friedrichroda, aussieht, ist ungewiss. „Bitte haben sie Verständnis, dass wir derzeit keine Angaben tätigen werden“, teilt Marketing-Direktor Julian Mieske mit.