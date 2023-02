Jetzt abstimmen für Dachwiger Projekt

Die Bibliothek in Dachwig öffnet einmal im Monat.

Dachwig. Der Verein „Gemeinsam für Dachwig“ ist im Rennen um den Mitteldeutschen Fundraisingpreis. Die Abstimmung läuft noch bis 28. Februar.

Die Bibliothek in Dachwig ist im Rennen um den Mitteldeutschen Fundraisingpreis. Mit sieben anderen Initiativen und Vereinen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wirbt der Awo-Ortsverein „Gemeinsam für Dachwig“ um Stimmen bei einer Online-Abstimmung. Das Voting läuft noch bis zum 28. Februar.

Die besten drei werden am 14. März zum Mitteldeutschen Fundraisingtag nach Jena eingeladen, um ihr Projekt vorzustellen und in direkter Abstimmung einen der drei Preise in Höhe von 1000, 500 und 300 Euro zu gewinnen. Bereits mehr als 100 Personen hatten bis Donnerstag für den Dachwiger Verein abgestimmt, der seit 2022 die Gemeindebibliothek wiederbelebt.

Abstimmen unter fundraisingforum.de/workshops/fundraisingpreis/