Jetzt Studienplatz in Gotha sichern

Wie die Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr in Gotha mitteilt, öffnet sie nicht wie geplant am Samstag, 9. Mai, ihre Pforten für Besucher. Interessierte können sich stattdessen telefonisch und auf der Internetseite der Fachschule über Weiterbildungsangebote informieren. Die Schule bildet in Bautechnik, Baudenkmalpflege, Betriebswirtschaft, Informatik, Logistik, Verkehrstechnik und Versorgungstechnik in Voll- und Teilzeit aus. Die Ausbildungen zum staatlich geprüften Techniker und zum staatlich geprüften Betriebswirt entsprechen dem Bachelor-Abschluss.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.fachschule-gotha.de.